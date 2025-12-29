Андрей Клычков побывал на открытии третьего выезда с Заречки

|
|понедельник 29.12.2025 21:02:24
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
17:49, 29 декабря 2025 года
Андрей Клычков побывал на открытии третьего выезда с ЗаречкиНа улице Витольда Почернина появилась новая двухполоска.
Фото: администрация Орловской области
Губернатор Орловской области 29 декабря посетил ключевые объекты строительства в областном центре. Сегодня состоялось торжественное открытие третьего выезда из микрорайона "Зареченский".
Он позволит разгрузить район Алроса и минимизировать пробки. Длина дороги - 855 метров. Ширина каждой полосы - 3,5 метра.
-Дорога соответствует всем требованиям: сооружены тротуар, велодорожка и искусственное освещение. Это яркий пример, как планомерно решаются транспортные проблемы растущих районов, - уточнил Клычков.
Также глава региона вместе с мэром Парахиным побывал в 39-ой гимназии, где завершен ремонт. Школьники приступят к занятиям в родных стенах уже 12 января.
Юлия Сабельникова
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.