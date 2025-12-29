Главная » Новости



17:49, 29 декабря 2025 года Андрей Клычков побывал на открытии третьего выезда с Заречки На улице Витольда Почернина появилась новая двухполоска.



Фото: администрация Орловской области

Губернатор Орловской области 29 декабря посетил ключевые объекты строительства в областном центре. Сегодня состоялось торжественное открытие третьего выезда из микрорайона "Зареченский".



Он позволит разгрузить район Алроса и минимизировать пробки. Длина дороги - 855 метров. Ширина каждой полосы - 3,5 метра.



-Дорога соответствует всем требованиям: сооружены тротуар, велодорожка и искусственное освещение. Это яркий пример, как планомерно решаются транспортные проблемы растущих районов, - уточнил Клычков.



Также глава региона вместе с мэром Парахиным побывал в 39-ой гимназии, где завершен ремонт. Школьники приступят к занятиям в родных стенах уже 12 января.





Юлия Сабельникова





