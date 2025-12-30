Главная » Новости



10:45, 30 декабря 2025 года Орловская больница Боткина опубликовала график работы в новогодние праздники Он представлен на официальной странице медицинского учреждения в социальной сети.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловская больница Боткина опубликовала график работы в праздники. Он представлен на официальной странице медицинского учреждения в "ВКонтакте". Отделения круглосуточного стационара, приемное отделение и травмпункт будут работать круглосуточно. Остальной график выглядит следующим образом:



ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА:

31 декабря 2025 года:



- врачи-терапевты участковые с 8:30 до 16:00;

- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.



1 и 7 января 2026 года:

- врачи-терапевты участковые с 9:00 до 16:00;

- процедурный кабинет с 9:00 до 15:00.



2, 4, 5, 9, 11 января 2026 года:



- врачи-терапевты участковые с 8:30 до 16:00;

- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.



3 января 2026 года.:



- врачи-терапевты участковые с 8:30 до 16:00;

- врачи: окулист, хирург, ЛОР с 8:30 до 14:00.



6 января 2026 года:



- врачи-терапевты участковые с 8:30 до 16:00;

- врач- хирург с 8:30 до 14:00;

- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.



8 января 2026 года:



- врачи-терапевты участковые с 8:30 до 16:00;

- врач-окулист с 8:30 до 14:00;

- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.



10 января 2026 года:



- врачи-терапевты участковые с 8:30 до 16:00;

- врач-кардиолог с 8:30 до 14:00;

- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.



ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА:

31 декабря 2025 года: дежурные педиатры с 9:00 до 15:00.



1-11 января 2026 года: дежурные педиатры с 9:00 до 15:00:



3 января 2026 года: врач-ортопед с 9:00 до 12:00.



Женская консультация № 1 (ул. 2-я Курская, д. 54)



3 и 8 января 2026 года: дежурный врач с 9:00 до 15:00.



Женская консультация № 2 (ул. Раздольная, д. 57)

3 и 8 января 2026 года: дежурный врач с 9:00 до 15:00





Анастасия Мельникова





