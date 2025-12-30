Орловская больница Боткина опубликовала график работы в новогодние праздники

|
10:45, 30 декабря 2025 года
Орловская больница Боткина опубликовала график работы в новогодние праздникиОн представлен на официальной странице медицинского учреждения в социальной сети.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловская больница Боткина опубликовала график работы в праздники. Он представлен на официальной странице медицинского учреждения в "ВКонтакте". Отделения круглосуточного стационара, приемное отделение и травмпункт будут работать круглосуточно. Остальной график выглядит следующим образом:
31 декабря 2025 года:
ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА:
- врачи-терапевты участковые с 8:30 до 16:00;
- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.
1 и 7 января 2026 года:
- врачи-терапевты участковые с 9:00 до 16:00;
- процедурный кабинет с 9:00 до 15:00.
2, 4, 5, 9, 11 января 2026 года:
- врачи-терапевты участковые с 8:30 до 16:00;
- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.
3 января 2026 года.:
- врачи-терапевты участковые с 8:30 до 16:00;
- врачи: окулист, хирург, ЛОР с 8:30 до 14:00.
6 января 2026 года:
- врачи-терапевты участковые с 8:30 до 16:00;
- врач- хирург с 8:30 до 14:00;
- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.
8 января 2026 года:
- врачи-терапевты участковые с 8:30 до 16:00;
- врач-окулист с 8:30 до 14:00;
- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.
10 января 2026 года:
- врачи-терапевты участковые с 8:30 до 16:00;
- врач-кардиолог с 8:30 до 14:00;
- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА:
31 декабря 2025 года: дежурные педиатры с 9:00 до 15:00.
1-11 января 2026 года: дежурные педиатры с 9:00 до 15:00:
3 января 2026 года: врач-ортопед с 9:00 до 12:00.
Женская консультация № 1 (ул. 2-я Курская, д. 54)
3 и 8 января 2026 года: дежурный врач с 9:00 до 15:00.
Женская консультация № 2 (ул. Раздольная, д. 57)
3 и 8 января 2026 года: дежурный врач с 9:00 до 15:00
Анастасия Мельникова