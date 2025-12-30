вторник 30.12.2025 10:51:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
10:45, 30 декабря 2025 года

Орловская больница Боткина опубликовала график работы в новогодние праздники

Он представлен на официальной странице медицинского учреждения в социальной сети.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловская больница Боткина опубликовала график работы в праздники. Он представлен на официальной странице медицинского учреждения в "ВКонтакте". Отделения круглосуточного стационара, приемное отделение и травмпункт будут работать круглосуточно. Остальной график выглядит следующим образом:

ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА:
31 декабря 2025 года:

- врачи-терапевты участковые с 8:30 до 16:00;
- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.

1 и 7 января 2026 года:
- врачи-терапевты участковые с 9:00 до 16:00;
- процедурный кабинет с 9:00 до 15:00.

2, 4, 5, 9, 11 января 2026 года:

- врачи-терапевты участковые с 8:30 до 16:00;
- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.

3 января 2026 года.:

- врачи-терапевты участковые с 8:30 до 16:00;
- врачи: окулист, хирург, ЛОР с 8:30 до 14:00.

6 января 2026 года:

- врачи-терапевты участковые с 8:30 до 16:00;
- врач- хирург с 8:30 до 14:00;
- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.

8 января 2026 года:

- врачи-терапевты участковые с 8:30 до 16:00;
- врач-окулист с 8:30 до 14:00;
- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.

10 января 2026 года:

- врачи-терапевты участковые с 8:30 до 16:00;
- врач-кардиолог с 8:30 до 14:00;
- процедурный кабинет с 8:30 до 15:00.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА:

31 декабря 2025 года: дежурные педиатры с 9:00 до 15:00.

1-11 января 2026 года: дежурные педиатры с 9:00 до 15:00:

3 января 2026 года: врач-ортопед с 9:00 до 12:00.

Женская консультация № 1 (ул. 2-я Курская, д. 54)

3 и 8 января 2026 года: дежурный врач с 9:00 до 15:00.

Женская консультация № 2 (ул. Раздольная, д. 57)

3 и 8 января 2026 года: дежурный врач с 9:00 до 15:00


Анастасия Мельникова
