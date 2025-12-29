Главная » Новости



18:15, 29 декабря 2025 года В Ливенском районе спасатели помогли женщине с двумя детьми, застрявшей в поле Водитель совершила вынужденную остановку недалеко от деревни.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сегодня утром водитель автомобиля "Нива Шевроле" была вынуждена совершить остановку в поле возле деревни Угольное Ливенского района.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в машине находились беременная женщина и два ребенка, которых она везла в детский сад.



На место происшествия был направлен автомобиль повышенной проходимости и сотрудники пожарной части № 39. Спасатели отбуксировали "Ниву Шевроле" до основной дороги и сопроводили до дома.



В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей просят быть осторожными и по возможности воздержаться от дальних поездок.





Анастасия Мельникова






