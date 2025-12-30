|
20:45, 30 декабря 2025 года
В Советском районе Орла продавали алкоголь подросткамПолицейские провели рейд совместно с общественниками.
Фото: УМВД России по Орловской области
В Советском районе Орла продавали алкоголь подросткам. Полицейские совместно с общественниками провели рейд.
Продавцам грозят крупные штрафы – от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Повторное нарушение может повлечь уголовную ответственность и исправительные работы до одного года.
– Выявлено два случая продажи алкоголя несовершеннолетним. На продавцов составлены протоколы. Материалы направлены в мировой суд
, – сообщили
в пресс-службе УМВД России по Орловской области
.
В полиции напоминают, что продажа алкоголя несовершеннолетним в России запрещена. Это касается не только магазинов, но и кафе, баров и ресторанов.
Сергей Мерцалов
