20:45, 30 декабря 2025 года В Советском районе Орла продавали алкоголь подросткам Полицейские провели рейд совместно с общественниками.



Фото: УМВД России по Орловской области

В Советском районе Орла продавали алкоголь подросткам. Полицейские совместно с общественниками провели рейд.

пресс-службе УМВД России по Орловской области. – Выявлено два случая продажи алкоголя несовершеннолетним. На продавцов составлены протоколы. Материалы направлены в мировой суд, – сообщили Продавцам грозят крупные штрафы – от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Повторное нарушение может повлечь уголовную ответственность и исправительные работы до одного года.



В полиции напоминают, что продажа алкоголя несовершеннолетним в России запрещена. Это касается не только магазинов, но и кафе, баров и ресторанов.





Сергей Мерцалов





