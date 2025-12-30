Главная » Новости



21:05, 29 декабря 2025 года В селе Колпнянского района появился новый фельдшерско-акушерский пункт В нем местные жители могут получать плановую и неотложную помощь.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В селе Знаменское Колпнянского района появился новый фельдшерско-акушерский пункт. Его строительство произвели в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Теперь местные жители могут получать плановую и неотложную помощь, не выезжая из села.



- Новое здание оснащено всеми необходимыми инженерными коммуникациями – отоплением, водоснабжением и канализацией. В ФАПе работает приемный кабинет для фельдшера, процедурный кабинет и просторный зал ожидания. Все помещения соответствуют действующим санитарным и медицинским стандартам, включая адаптацию для маломобильных граждан, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.



Молодой специалист Ангелина Умерян уже начала выполнять трудовые обязанности в новом фельдшерско-акушерском пункте. Она пришла работать по программе "Земский фельдшер".





Анастасия Мельникова





