20:00, 29 декабря 2025 года

Три детские мечты с "Елки желаний" исполнил орловский сенатор Вадим Соколов

Их загадали ребята из Мценска и Орла.

Фото: Вадим Соколов

Три детские мечты воплотил в жизнь сенатор от Орловской области Вадим Соколов в рамках акции "Елка желаний". Их загадали ребята из Мценска и Орла.

София Гущина из 4 "Б" класса занимается в художественной школе Мценска. Ее мечта – графический планшет, чтобы рисовать в цифровом формате. Папа Софии, Сергей Юрьевич, вернулся из зоны СВО. "Мы бесконечно благодарны таким людям за их мужество и жертвенность. Исполнение мечты Софии – это знак уважения к всей семье", – отметил сенатор.

Анастасия Бологова из Орла хорошо учится и осваивает гитару. Ей пригодятся электронный планшет и сертификат в книжный магазин. А шестилетний Денис Тютякин получил конструктор-модель для развития моторики и концентрации, а также сертификат в спортивный магазин для активных занятий.
"Встречи с этими детьми наполняют предновогодние дни особым смыслом. Это напоминание о вере в добро, взаимопомощи и нашей ответственности за будущее", – написал Вадим Соколов в своем телеграм-канале.



Сергей Мерцалов
