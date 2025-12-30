Главная » Новости



8:00, 30 декабря 2025 года Орловцам предлагают спортивно провести новогодние праздники С 1 по 11 января 2026 года на Орловщине проведут ряд физкультурных мероприятий.



Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

Орловцам предлагают спортивно провести новогодние праздники. С 1 по 11 января 2026 года на Орловщине проведут ряд физкультурных мероприятий в рамках Декады спорта и здоровья.



Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 2 января состоится спортивный праздник "Мы за здоровый образ жизни!" с семейными эстафетами и спортивными активностями. 4 января с 14 до 16 часов на катке на площади Ленина пройдет Новогодний турнир "Хоккей в валенках с мячом", а 10 января с 14 до 16 часов для детей на катке запланирован "Праздник Деда Мороза" по хоккею с мячом.





Анастасия Мельникова





