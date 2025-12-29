Главная » Новости



19:19, 29 декабря 2025 года Орловщина отправила сладкие подарки детям из Троицкого округа ЛНР Также ребят поздравили в рамках акции "Елка желаний".



Фото: архив

Орловщина отправила более 1100 сладких подарков детям из Троицкого округа Луганской Народной Республики. Их получили дети участников СВО, а также ребята, отличившиеся в учебе, спорте и творчестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Кроме того, 21 подарок дети получили в рамках Всероссийской акции "Елка желаний". Сладости для подшефного района приобрели и передали сотрудники администрации губернатора Орловской области.



Орловская область уже несколько лет шефствует над Троицким округом ЛНР. Регион помогает в обеспечении работы систем ЖКХ, оказывает поддержку в подготовке к зиме, участвует в восстановлении разрушенных объектов, оказывает гуманитарную помощь.







Сергей Мерцалов





