Главная » Новости



10:00, 31 декабря 2025 года В орловское СИЗО священники передали церковную утварь Помощь оказало духовенство Мценского благочиния.



Фото: Оловская митрополия

Священники передали церковную утварь, священные предметы и сосуды в домовой храм орловского СИЗО. Помощь оказало духовенство Мценского благочиния во с настоятелем Свято-Троицкого храма протоиереем Владимиром Герченовым. Об этом сообщили в Орловской митрополии.



Помощник начальника СИЗО по работе с верующими клирик храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Орла протоиерей Олег Сучков сердечно поблагодарил собратьев за поддержку.



Отметим, что в орловском СИЗО содержатся мужчины и женщины отдельно. А в местном храме даже крестили новорожденных.







Сергей Мерцалов





