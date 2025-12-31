В орловское СИЗО священники передали церковную утварь
Помощь оказало духовенство Мценского благочиния.
Фото: Оловская митрополия
Священники передали церковную утварь, священные предметы и сосуды в домовой храм орловского СИЗО. Помощь оказало духовенство Мценского благочиния во с настоятелем Свято-Троицкого храма протоиереем Владимиром Герченовым. Об этом сообщили в Орловской митрополии.
Помощник начальника СИЗО по работе с верующими клирик храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Орла протоиерей Олег Сучков сердечно поблагодарил собратьев за поддержку.
Отметим, что в орловском СИЗО содержатся мужчины и женщины отдельно. А в местном храме даже крестили новорожденных.