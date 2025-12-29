Главная » Новости



18:48, 29 декабря 2025 года Порядка 400 спортивных мероприятий планируют провести на Орловщине в 2026-м году В 2025-м году их было свыше 360.



Фото: Ольга Супонева

Порядка 400 спортивных мероприятий планируют провести на Орловщине в 2026-м году. Среди них Всероссийский день бега "Кросс нации", футбольный турнир "Кубок дружбы народов", фестиваль между командами разных национальностей по выполнению нормативов ГТО "Эстафета единства".



В 2025-м году на Орловщине было проведено свыше 360 спортивных мероприятий, в которых участвовали более 200 тысяч спортсменов из разных регионов России.



- Особое внимание было приковано к игровым видам спорта. Женская команда по мини-футболу "ОрелГУ-КПРФ-Академия футбола" стала победителем финального этапа первой лиги по футзалу. А домашняя арена ФК "Орел" признана самой посещаемой, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.



Напомним, что первый спортивный праздник в Орле в 2026-м году состоится уже 2 января с 12:00 до 14:00 в спортивной школе № 10. В программе: волейбол на снегу, спортивный лабиринт, армрестлинг на снегу, метание валенка в цель и эстафеты.





Анастасия Мельникова





