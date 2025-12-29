Главная » Новости



14:00, 29 декабря 2025 года Клычков распорядился усилить меры безопасности на новогодних праздниках Глава региона дал соответствующие указания силовым структурам.



Фото: пресс-служба администрации Орла

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на совещании 29 декабря акцентировал внимание на безопасности жителей в новогодние праздники. Соответствующие поручения он дал силовым структурам и другим ответственным службам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Клычков отметил, что все мероприятия в Орле и области должны пройти на высоком уровне.



Особое внимание уделили сохранению стабильной эпидемиологической ситуации. Хотя заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ снизилась, эта тема остается важной. Глава региона напомнил необходимость тщательной дезинфекции помещений, где будут проводиться массовые мероприятия.





Сергей Мерцалов





