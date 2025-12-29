Главная » Новости



17:41, 29 декабря 2025 года На центральном катке в Орле пройдут соревнования и ледовые праздники С 26 декабря спортивный объект открыт для всех посетителей.







В Орле появился новый спортивный объект - главный городской каток. Он открыт с 26 декабря для жителей и гостей города. В этом году его работа претерпела несколько изменений.



Основное новшество - каток стал больше. Кроме того, введено ограничение на количество катающихся: не более ста человек за один сеанс, а всего в день предусмотрено семь сеансов.



На катке будут проходить соревнования, ледовые праздники и массовые катания для всех желающих. Анастасия Дорохова пообщалась с теми, кто испытал каток на гладкость.













Анастасия Дорохова





