На центральном катке в Орле пройдут соревнования и ледовые праздники

|
|понедельник 29.12.2025 21:01:50
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
17:41, 29 декабря 2025 года
На центральном катке в Орле пройдут соревнования и ледовые праздникиС 26 декабря спортивный объект открыт для всех посетителей.
В Орле появился новый спортивный объект - главный городской каток. Он открыт с 26 декабря для жителей и гостей города. В этом году его работа претерпела несколько изменений.
Основное новшество - каток стал больше. Кроме того, введено ограничение на количество катающихся: не более ста человек за один сеанс, а всего в день предусмотрено семь сеансов.
На катке будут проходить соревнования, ледовые праздники и массовые катания для всех желающих. Анастасия Дорохова пообщалась с теми, кто испытал каток на гладкость.
Анастасия Дорохова
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.