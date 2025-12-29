Главная » Новости



15:43, 29 декабря 2025 года Ольга Пилипенко исполнила новогоднюю мечту девочки из Орла Уже десять лет Руслана Щербина увлекается конным спортом и нуждается в специальной экипировке.







В декабре по всей стране зажигаются огни "Елки желаний". Цель акции - напомнить взрослым о способности творить добро, а детям - что их мечты обязательно сбудутся, какими бы смелыми они ни были.



Депутат Госдумы Ольга Пилипенко исполнила мечту 13-летней девочки, увлекающейся конным спортом. Что она загадала, узнала Елена Степовая.





Елена Степовая





