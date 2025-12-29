Главная » Новости



12:25, 29 декабря 2025 года Под Орлом пьяный водитель на "ВАЗе" врезался в дерево Пострадавшего доставили в больницу.



Фото: управление Госавтоинспекции Орловской области

В субботу, 27 декабря, в Ливнах пьяный водитель на автомобиле "ВАЗ" вылетел с дороги и врезался в дерево. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.



Происшествие случилось около 14:10. За рулем отечественной легковушки был 54-летний мужчина. Он ехал по улице Октябрьской от улицы Щербакова в сторону Гайдара и не справился с управлением. Машина съехала с дороги возле дома №15 и столкнулась с деревом.



Водитель получил травмы и был доставлен в приемное отделение Ливенской центральной районной больницы.





Сергей Мерцалов





