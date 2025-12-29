Главная » Новости



15:10, 29 декабря 2025 года Орловцам раскрыли оптимальное время для новогоднего застолья Основное блюдо стоит подавать в 22:00.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцам раскрыли время для новогоднего застолья, чтобы праздничная ночь обошлась без сильного вреда для организма.



- Самый оптимальный вариант праздничного застолья – "Проводы старого года" – ужин около 22:00. Именно тогда и следует подавать основное горячее блюдо. А салаты, легкие закуски и десерты лучше оставить на кульминацию торжества – полночь и первые новогодние часы. При этом не надо выкладывать все заранее в большие блюда и салатники. Правильнее хранить основную массу продуктов в холодильнике и подавать небольшими порциями, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.



Также орловцам порекомендовали найти замену майонезам и другим соусам, так как блюда с ними относятся к числу скоропортящихся. Можно попробовать сделать заправку самостоятельно, используя оливковое или другое растительное масло, а также йогурты или сметану.



В течение дня пейте воду и не забывайте про приемы пищи, так как не стоит садиться за новогодний стол на пустой желудок – это может привести к перееданию.





Анастасия Мельникова





