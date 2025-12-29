понедельник 29.12.2025 15:56:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
15:10, 29 декабря 2025 года

Орловцам раскрыли оптимальное время для новогоднего застолья

Основное блюдо стоит подавать в 22:00.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцам раскрыли время для новогоднего застолья, чтобы праздничная ночь обошлась без сильного вреда для организма.

- Самый оптимальный вариант праздничного застолья – "Проводы старого года" – ужин около 22:00. Именно тогда и следует подавать основное горячее блюдо. А салаты, легкие закуски и десерты лучше оставить на кульминацию торжества – полночь и первые новогодние часы. При этом не надо выкладывать все заранее в большие блюда и салатники. Правильнее хранить основную массу продуктов в холодильнике и подавать небольшими порциями, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Также орловцам порекомендовали найти замену майонезам и другим соусам, так как блюда с ними относятся к числу скоропортящихся. Можно попробовать сделать заправку самостоятельно, используя оливковое или другое растительное масло, а также йогурты или сметану.

В течение дня пейте воду и не забывайте про приемы пищи, так как не стоит садиться за новогодний стол на пустой желудок – это может привести к перееданию.


Анастасия Мельникова
