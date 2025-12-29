Стал известен январский график выплат пособий и пенсий в Орловской области

|
11:49, 29 декабря 2025 года
Стал известен январский график выплат пособий и пенсий в Орловской областиЕго представил региональный департамент социальной защиты.
В Орловской области опубликован график социальных выплат на январь. Его представил региональный департамент социальной защиты.
Согласно графику, с 19 по 23 января придут следующие пособия:
• ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка;
• пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области;
• ежемесячное пособие многодетной семье;
• единовременное пособие многодетной семье;
• материнский капитал для многодетной семьи;
• ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям;
• единовременная денежная выплата взамен набора принадлежностей для ухода за ребенком "Подарок новорожденному";
• ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям;
• ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер соцподдержки;
• ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами;
• пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсиям);
• компенсация расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан;
• ежемесячное пособие семьям погибших Героев России;
• ежемесячная денежная выплата региональным категориям получателей мер соцподдержки.
• субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
Пособия по безработице выплачиваются по индивидуальному графику.
