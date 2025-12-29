понедельник 29.12.2025 15:56:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
11:49, 29 декабря 2025 года

Стал известен январский график выплат пособий и пенсий в Орловской области

Его представил региональный департамент социальной защиты.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области опубликован график социальных выплат на январь. Его представил региональный департамент социальной защиты.

Согласно графику, с 19 по 23 января придут следующие пособия:

• ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка;

• пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области;

• ежемесячное пособие многодетной семье;

• единовременное пособие многодетной семье;

• материнский капитал для многодетной семьи;

• ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям;

• единовременная денежная выплата взамен набора принадлежностей для ухода за ребенком "Подарок новорожденному";

• ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям;

• ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер соцподдержки;

• ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами;

• пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсиям);

• компенсация расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан;

• ежемесячное пособие семьям погибших Героев России;

• ежемесячная денежная выплата региональным категориям получателей мер соцподдержки.

• субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.

Пособия по безработице выплачиваются по индивидуальному графику.


Анастасия Мельникова
