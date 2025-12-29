Главная » Новости



11:49, 29 декабря 2025 года Стал известен январский график выплат пособий и пенсий в Орловской области Его представил региональный департамент социальной защиты.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области опубликован график социальных выплат на январь. Его представил региональный департамент социальной защиты.



Согласно графику, с 19 по 23 января придут следующие пособия:



• ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка;



• пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области;



• ежемесячное пособие многодетной семье;



• единовременное пособие многодетной семье;



• материнский капитал для многодетной семьи;



• ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям;



• единовременная денежная выплата взамен набора принадлежностей для ухода за ребенком "Подарок новорожденному";



• ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям;



• ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер соцподдержки;



• ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами;



• пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсиям);



• компенсация расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан;



• ежемесячное пособие семьям погибших Героев России;



• ежемесячная денежная выплата региональным категориям получателей мер соцподдержки.



• субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.



Пособия по безработице выплачиваются по индивидуальному графику.





Анастасия Мельникова





