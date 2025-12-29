Главная » Новости



12:53, 29 декабря 2025 года В орловской школе №35 выбирают лучшую Снегурочку Все работы - это поделки, созданные детьми совместно с родителями и учителями.



Фото: администрация города Орла

В коридоре орловской школы №35 гостей встречают десятки очаровательных Снегурочек. Каждая из них уникальна, со своим характером, стилем и настроением. Все работы - это поделки, созданные детьми совместно с родителями и учителями в разных техниках. Об этом сообщили в городской администрации.



Директор школы Марина Романова отметила, что выбрать победительницу будет непросто, ведь каждая Снегурочка особенная. Решение принимают с помощью тайного голосования.



Конкурс на лучшую Снегурочку стал доброй традицией. Каждый год предлагают новую тему: в 2024-м дети делали Дедов Морозов, раньше - снеговиков и елочки.



Кроме того, в школе проходит ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление кабинетов среди учеников младших, средних и старших классов.





Сергей Мерцалов






