16:27, 29 декабря 2025 года Орловским бойцам на Купянском направлении вручили "Ниву" Вместе с автомобилем они получили оборудование для видеосъемки и медикаменты.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Орловским бойцам на Купянском фронте передали внедорожник "Нива". Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



В формировании и отправке груза участвовали руководитель проекта "Сильное Отечество" Михаил Лисов, политический эксперт Дмитрий Цыбаков, глава спортивно-патриотического клуба АСБ "СОЮЗ" Андрей Полников и представитель АО "Мираторг"Владимир Борвинк.



Вместе с автомобилем в Луганск для военнослужащих 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады доставили технические средства видеофиксации и медикаменты.





Сергей Мерцалов





