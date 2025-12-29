Главная » Новости



11:11, 29 декабря 2025 года В Орловской области стартует операция "Нетрезвый водитель" Цель рейда — найти тех, кто садится за руль пьяным.



Фото: архив

Сегодня в Орловской области стартует операция "Нетрезвый водитель". Особое внимание уделяется безопасности на дорогах в преддверии праздников.



Госавтоинспекция проводит профилактический рейд, направленный на выявление водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Если инспектор почувствует запах алкоголя, он предложит водителю пройти медицинское освидетельствование.



Ужесточение уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде помогло снизить число ДТП с участием пьяных водителей. В новогодние праздники акция будет продолжена.





Антон Сорокин





