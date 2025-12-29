Главная » Новости



10:00, 29 декабря 2025 года Орловские школьники посетили Кремлевскую елку в Москве Среди них были дети участников СВО, отличники, спортсмены, активисты.



Фото: "Вести-Орел"

Орловские ребята посетили Кремлевскую елку в Москве. Праздник организовали по инициативе "Движения первых". В нем приняли участие около 5000 мальчиков и девочек, включая 18 из нашего региона. Среди участников - дети участников специальной военной операции, отличники, спортсмены и активисты.



После встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами, ребят ждала экскурсия. Она прошла в одном из крупнейших океанариумов Европы. Там дети посмотрели спектакль о дружбе, преодолении трудностей и мечтах.





Анна Вайсергисер





