Сыну бойца СВО из Орловской области вручили Орден Мужества
Мушвик Тофик Оглы удостоен госнаграды за проявленные героизм и самоотверженность.
Фото: администрация Урицкого района
Сын погибшего на СВО Велиева Мушвика Тофика Оглы получил орден Мужества. Церемония прошла в Урицком районе.
"Мушвик Тофик Оглы с честью и отвагой защищал нашу Родину, проявляя настоящий героизм и преданность своему долгу. Его мужество и самоотверженность навсегда останутся в памяти всех, кто знал его и ценил", - отметили в администрации Урицкого района.
Награда нашла орловского героя посмертно. Орден передали Зауру Валиеву.