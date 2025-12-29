|
|понедельник 29.12.2025 09:58:08
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
9:30, 29 декабря 2025 года
Орловец попался на хранении "синтетики"Мужчина хранил почти 60 граммов наркотика.
Фото: МВД по Орловской области
Жителя Орла заключили под стражу за наркопреступление. Мужчина проходит по 228 статье УК РФ. По данным регионального УМВД, подозреваемый хранил дома запрещенку.
Экспертиза показала, что это синтетический наркотик весом около 60 граммов. При себе орловец держал меньше грамма, а дома было припрятано больше десятка расфасованных свертков.
- Злоумышленник намеревался сбывать наркотик розничным потребителям дистанционным способом, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Юлия Сабельникова
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.