9:30, 29 декабря 2025 года Орловец попался на хранении "синтетики" Мужчина хранил почти 60 граммов наркотика.



Фото: МВД по Орловской области

Жителя Орла заключили под стражу за наркопреступление. Мужчина проходит по 228 статье УК РФ. По данным регионального УМВД, подозреваемый хранил дома запрещенку.



Экспертиза показала, что это синтетический наркотик весом около 60 граммов. При себе орловец держал меньше грамма, а дома было припрятано больше десятка расфасованных свертков.



- Злоумышленник намеревался сбывать наркотик розничным потребителям дистанционным способом, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Юлия Сабельникова





