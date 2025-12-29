Дед Мороз из МЧС вручил вручил орловчанкам,родившим под Новый год, пожарные извещатели
Они станут вкладом в безопасность мам и малышей.
Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области
В канун Нового года сделали важный подарок молодым мамам в перинатальном центре Орла. Сотрудник МЧС в костюме сказочного волшебника пришел поздравить женщин с рождением малышей и подарил полезные презенты - автономные пожарные извещатели.
- Пожарный Дед Мороз и сотрудники Главного управления поздравили родителей с пополнением и напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности в доме, особенно с появлением малыша. Они обратили внимание родителей на необходимость установки автономных пожарных извещателей, которые способны вовремя предупредить о задымлении или возгорании, - рассказали в МЧС по Орловской области.