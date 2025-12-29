Главная » Новости



8:02, 29 декабря 2025 года Дед Мороз из МЧС вручил вручил орловчанкам,родившим под Новый год, пожарные извещатели Они станут вкладом в безопасность мам и малышей.



Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области

В канун Нового года сделали важный подарок молодым мамам в перинатальном центре Орла. Сотрудник МЧС в костюме сказочного волшебника пришел поздравить женщин с рождением малышей и подарил полезные презенты - автономные пожарные извещатели.



- Пожарный Дед Мороз и сотрудники Главного управления поздравили родителей с пополнением и напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности в доме, особенно с появлением малыша. Они обратили внимание родителей на необходимость установки автономных пожарных извещателей, которые способны вовремя предупредить о задымлении или возгорании, - рассказали в МЧС по Орловской области.





Юлия Сабельникова





