15:53, 28 декабря 2025 года Синоптики рассказали о погоде в Орле на Новый год Праздник выдастся морозным и снежным.



Фото: Анастасия Мельникова

Впервые за несколько лет новогодняя ночь в Орле порадует по-настоящему сказочной зимней погодой. На будущей неделе синоптики обещают трескучий мороз и снегопады.



По данным Росгидрометцентра, в понедельник, 29 декабря, почти стопроцентная вероятность осадков. Легкий снег будет идти едва ли не весь день. Температура воздуха - до минус 4-х. Атмосферное давление ниже нормы на 8-10 единиц.



Последний рабочий день 2025 года, 30 декабря, станет еще холоднее. Ночью - 8, днем - 6. Снег также продолжит заметать Орловщину.



В канун Нового года, 31 декабря, Орел вполне сможет сойти за декорации сказки "Морозко". Снега наметет достаточно, плюсовых температур не обещают, поэтому сугробы сохранятся. Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы. Оно начнет постепенно повышаться и показатели выровняются лишь днем 1 января.



Новогодняя ночь станет самой холодной за последние недели. В часы, когда орловцы будут слушать бой курантов и загадывать желания, столбики термометров опустятся до - 14. Днем комфортные минус 10 и легкий снег - в самый раз для прогулок.





Юлия Сабельникова





