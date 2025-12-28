воскресенье 28.12.2025 16:39:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
15:53, 28 декабря 2025 года

Синоптики рассказали о погоде в Орле на Новый год

Праздник выдастся морозным и снежным.

Фото: Анастасия Мельникова

Впервые за несколько лет новогодняя ночь в Орле порадует по-настоящему сказочной зимней погодой. На будущей неделе синоптики обещают трескучий мороз и снегопады.

По данным Росгидрометцентра, в понедельник, 29 декабря, почти стопроцентная вероятность осадков. Легкий снег будет идти едва ли не весь день. Температура воздуха - до минус 4-х. Атмосферное давление ниже нормы на 8-10 единиц.

Последний рабочий день 2025 года, 30 декабря, станет еще холоднее. Ночью - 8, днем - 6. Снег также продолжит заметать Орловщину.

В канун Нового года, 31 декабря, Орел вполне сможет сойти за декорации сказки "Морозко". Снега наметет достаточно, плюсовых температур не обещают, поэтому сугробы сохранятся. Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы. Оно начнет постепенно повышаться и показатели выровняются лишь днем 1 января.

Новогодняя ночь станет самой холодной за последние недели. В часы, когда орловцы будут слушать бой курантов и загадывать желания, столбики термометров опустятся до - 14. Днем комфортные минус 10 и легкий снег - в самый раз для прогулок.


Юлия Сабельникова
