12:49, 28 декабря 2025 года В Орле снова забил зловонный коммунальный фонтан на Октябрьской Авария случалась почти на том же месте в конце ноября.



Фото: скриншот из видео Григория Николаева

28 декабря в районе орловского ТЦ "Атолл" вновь забил фонтан из канализационного люка. Вода со зловонным запахом, по словам очевидцев, хлещет уже несколько часов.



В ЕДДС по городу корреспонденту сайта "Вести-Орел" пояснили, что никакой коммунальной аварии в Советском районе не зарегистрировано.



Напомним, 24 ноября на пересечении улиц Октябрьская и Полесская прорвало канализационную трубу. Тогда для устранения последствия аварии понадобилось несколько дней.





Юлия Сабельникова





