В Орле торжественно открыли главный городской каток
Он будет работать с 10:00 до 21:00.
Фото: администрация Орловской области
На площади Ленина в Орле начал свою работу главный городской каток. На торжественном открытии побывал губернатор Андрей Клычков. Для гостей выступили творческие коллективы, к орловцам наведался Дед Мороз и Снегурочка. По традиции лед обкатали хоккеисты, проведя товарищеский матч.
Ледовая площадка работает ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Вход со своими коньками - бесплатный. Также для всех желающих есть прокат.
- Старт заездов – в 10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45, - уточнили расписание в правительстве региона.
При благоприятных погодных условиях ледовая площадка продолжит работу до 10 марта.