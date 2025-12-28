Главная » Новости



11:57, 28 декабря 2025 года В Орле торжественно открыли главный городской каток Он будет работать с 10:00 до 21:00.



Фото: администрация Орловской области

На площади Ленина в Орле начал свою работу главный городской каток. На торжественном открытии побывал губернатор Андрей Клычков. Для гостей выступили творческие коллективы, к орловцам наведался Дед Мороз и Снегурочка. По традиции лед обкатали хоккеисты, проведя товарищеский матч.



Ледовая площадка работает ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Вход со своими коньками - бесплатный. Также для всех желающих есть прокат.



- Старт заездов – в 10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45, - уточнили расписание в правительстве региона.



При благоприятных погодных условиях ледовая площадка продолжит работу до 10 марта.





