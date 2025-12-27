Главная » Новости



18:35, 27 декабря 2025 года Над Орловщиной сбили три украинских беспилотника Силы ПВО успешно отразили атаку 27 декабря с 15:00 до 18:00.



Фото: архив

27 декабря в небе над Орловской областью сбили три беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



Силы ПВО нейтрализовали дроны с 15:00 до 18:00. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.



Как уточнили в Минобороны, за день над территорией страны уничтожили 111 вражеских БПЛА. Больше всего дронов сбили над Брянской областью - 73.





Сергей Мерцалов





