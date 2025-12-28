Главная » Новости



9:00, 28 декабря 2025 года В Орловской области осудили мужчину за взятку сотруднику ФСБ Он передал более миллиона рублей.



Фото: архив

В Ливнах мужчину осудили за взятку сотруднику ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе Ливенского районного суда.



В январе 2025 года мужчина попытался с помощью денег изменить меру пресечения и закрыть уголовное дело против своих родственников. После передачи 1 005 000 рублей начальнику отделения УФСБ России по Орловской области его задержали. Обвинение предъявлено по части 5 статьи 291 УК РФ.



Орловец отрицал вину, утверждая, что его подставили. Районный суд признал его виновным.



Учитывая наличие двух маленьких детей и состояние здоровья, ему вынесли приговор: 8 лет и 2 месяца в колонии строгого режима со штрафом в размере 10 миллионов 50 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.





