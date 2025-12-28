На орловском заводе по переработке картофеля монтируют оборудование
Сейчас на объекте завершаются строительные работы.
Фото: департамент сельского хозяйства Орловской области
В Орловской области продолжается строительство завода по переработке картофеля. Рабочие начали монтаж технологического и инженерного оборудования.
После запуска завод будет производить до 135 тысяч тонн продукции в год. На строительство было выделено 19 миллиардов рублей. Новое предприятие позволит выпускать картофель фри, дольки, оладьи и хлопья.
Трудоустроиться на заводе смогут более 365 орловцев. Общая площадь предприятия составляет 35 тысяч квадратных метров.