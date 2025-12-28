Главная » Новости



11:00, 28 декабря 2025 года Орловский ансамбль танца "Юла" празднует 15-летие Орловский ансамбль танца "Юла" отмечает 15-летие. В его репертуаре более 40 танцев.







Трогательные, лирические и яркие плясовые танцы, уникальная методика индивидуального подхода к каждому ребенку, независимо от возраста, и запоминающееся название. Народный любительский ансамбль танца "Юла" подготовил новую программу к своему 15-летию.



В его репертуаре - более 40 танцев. Коллектив завоевал множество наград. В "Юле" занимаются 200 человек: несколько возрастных групп, у каждой свои постановки.



К юбилею подготовили полностью новую программу. Для нее сшили 180 костюмов. Татьяна Тимохина аплодировала вместе со зрителями.





Татьяна Тимохина





