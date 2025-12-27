Главная » Новости



18:11, 27 декабря 2025 года "Елка-вертолет" из Орла теперь украшает Свердловский район Раньше ее ставили в Детском парке, перед Городским центром культуры и КДЦ "Металлург".



Фото: администрация Свердловского района

Радовавший жителей Орла арт-объект "Елка-вертолет" теперь украшает Свердловский район. Об этом сообщили в местной администрации.



Раньше елку, украшенную новогодними подарками и с вертолетом на макушке, ставили в Детском парке, перед Городским центром культуры и КДЦ "Металлург".

- Администрация города Орла безвозмездно передала нам арт-объект "Елка-вертолет". Жители района, предприниматели и руководители организаций помогли с доставкой, установкой и подключением гирлянды. Также предоставили материалы для монтажа металлических конструкций, - рассказали в администрации Свердловского района.





Сергей Мерцалов





