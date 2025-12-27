Главная » Новости



17:03, 27 декабря 2025 года Семейная пара из Орловской области нашла свое призвание в МЧС Каждый день супруги Козельские помогают тем, кто оказался в беде.







35 лет подвигов без выходных. 27 декабря чрезвычайное ведомство отмечает день своего образования. Это отличный повод рассказать о тех, кто делает спасение людей своим семейным делом.



Татьяна и Александр Козельские - не просто супруги, их объединяет нечто большее: общая форма, общая миссия, общая цель. Она - диспетчер, он - водитель пожарного автомобиля. Они олицетворяют современное МЧС: молодые, смелые, надежные. Мария Семак о преданности профессии.





