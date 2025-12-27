Главная » Новости



15:33, 27 декабря 2025 года В Орле водитель иномарки сбил двух детей на пешеходном переходе Один мальчик получил травмы и был госпитализирован.



Фото: УМВД России по Орловской области

40-летний водитель "Хендай" сбил двух детей на пешеходном переходе. ДТП произошло на перекрестке улиц Игнатова и Октябрьской вечером 26 декабря. По предварительным данным, машина двигалась на разрешающий сигнал светофора.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, мальчики 14 и 10 лет переходили дорогу без сопровождения взрослых.



10-летнего ребенка с травмами увезли в больницу.





