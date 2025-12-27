Главная » Новости



13:34, 27 декабря 2025 года Под Орлом три сестры сыграли свадьбу в один день Торжество прошло в Ливнах.



Фото: Принт-ТВ Ливны

Три сестры одновременно вышли замуж в канун Нового года в Ливенском ЗАГСе. Юлия, Наталья и Ирина сменили девичьи фамилии 25 декабря.



Как сообщает тг-канал "ПРИНТ-ТВ Ливны", невесты приехали из Покровского района, чтобы сыграть свадьбы именно в Ливнах.



Дата была выбрана не случайно: 25.12.2025 - зеркальная и, по поверью, счастливая. В Орловской области в этот день узами брака решили связать себя несколько десятков пар.







Сергей Мерцалов





