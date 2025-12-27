Под Орлом три сестры сыграли свадьбу в один день

|
|суббота 27.12.2025 14:58:39
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
13:34, 27 декабря 2025 года
Под Орлом три сестры сыграли свадьбу в один деньТоржество прошло в Ливнах.
Фото: Принт-ТВ Ливны
Три сестры одновременно вышли замуж в канун Нового года в Ливенском ЗАГСе. Юлия, Наталья и Ирина сменили девичьи фамилии 25 декабря.
Как сообщает тг-канал "ПРИНТ-ТВ Ливны", невесты приехали из Покровского района, чтобы сыграть свадьбы именно в Ливнах.
Дата была выбрана не случайно: 25.12.2025 - зеркальная и, по поверью, счастливая. В Орловской области в этот день узами брака решили связать себя несколько десятков пар.
Сергей Мерцалов
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.