12:02, 27 декабря 2025 года Два человека погибли в жуткой аварии на трассе Орел-Тамбов Трагедия случилась днем 26 декабря.



Фото: УМВД России по Орловской области

На трассе Орел-Тамбов произошла смертельная авария. Погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Трагедия случилась 26 декабря около 15:25. Водитель "Лады Калины" выехал на встречную полосу и врезался в грузовик "Скания".





Удар был настолько мощным, что оба пассажира "Калины", мужчины 25 и 47 лет, скончались до приезда медиков. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции.





Сергей Мерцалов





