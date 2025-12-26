пятница 26.12.2025 23:32:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
11:01, 26 декабря 2025 года

Порядок бесплатного посещения музеев и парков для многодетных семей утвердили на Орловщине

Указ подписал губернатор Андрей Клычков.

Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ об утверждении порядка и условий предоставления многодетным семьям права на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха и выставок на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Из документа следует, что все члены многодетной семьи могут посещать указанные учреждения без ограничений по количеству посещений. Чтобы получить бесплатный билет, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий статус многодетный семьи. По данным пресс-службы, экскурсионное сопровождение не включает в себя бесплатное посещение, а дети до 14 лет могут бесплатно посетить парки, музеи и выставки в сопровождении родителей или законных представителей.
"Оформленный бесплатный билет выдается в день обращения и действует в этот же день – для входа необходимо предъявить его контролеру на входе. Услуга предоставляется в часы работы учреждений, информация о которых размещена на официальных сайтах учреждений культуры и информационных стендах", - отмечается в сообщении пресс-службы.



