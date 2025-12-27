Главная » Новости



9:04, 27 декабря 2025 года Почетных доноров наградили в Орле Мероприятие состоялось на базе областной службы крови.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле Почетным донорам вручили грамоты и награды. Торжество прошло в региональной службе крови. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"На мероприятии отметили, что благодаря самоотверженности этих людей, их огромному желанию помочь Орловщина полностью обеспечивает нашу территорию безопасными компонентами крови", - отметили в пресс-службе. Сейчас в регионе живут 2464 Почетных донора. В 2025 году это звание получили 87 жителей области.





Сергей Мерцалов






