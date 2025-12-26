Главная » Новости



21:00, 26 декабря 2025 года В Орле активисты Народного фронта поздравили семьи из ПВР Подарки к новому году получили и дети участников СВО.







Новый год - семейный праздник, но не все могут встретить его дома с родными и близкими. Общероссийский народный фронт по инициативе фракции "Единая Россия" поздравил юных жителей из пунктов временного размещения и детей участников специальной военной операции.



Подарки вручил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов. Подробнее расскажет Татьяна Тимохина.







Татьяна Тимохина





