20:15, 26 декабря 2025 года Снежная погода продолжит радовать жителей Орловской области Снегопад усилится уже в ближайшее воскресенье.







Прошедшая ночь окутала Орловскую область белоснежным покрывалом. Декабрь, словно наверстывая упущенное за месяц, щедро одарил нас снегом. Сколько времени продержатся сугробы? И что готовит нам небесная канцелярия в последние выходные уходящего года?



Синоптики обещают, что снег продолжит радовать жителей в течение всей недели. Если в субботу температура задержится на отметке около нуля, то в воскресенье снегопад усилится. Сегодня орловцы уже ощутили на себе последствия ночной метели. Подробнее об этом - в сюжете Ольги Прилепской.





Ольга Прилепская





