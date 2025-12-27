Главная » Новости



12:49, 27 декабря 2025 года В декабре Орловщина отправила в Беларусь почти 500 тонн пшеничной муки Вся продукция соответствовала требованиям страны-импортера.



Фото: архив

В декабре Орловская область отправила в Беларусь 472 тонны пшеничной муки. В региональном управлении Россельхознадзора подтвердили, что вся продукция соответствовала требованиям страны-импортера. Каждая партия прошла необходимый лабораторный контроль.



С начала 2024 года общий объем экспорта орловской муки в Беларусь превысил 3,8 тысячи тонн. Эти показатели совпадают с уровнем прошлого года.





Сергей Мерцалов





