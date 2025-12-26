пятница 26.12.2025 19:49:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
17:35, 26 декабря 2025 года

Рифат Сабитов прокомментировал информацию о том, что мошенники через WhatsApp* распространяют вредоносное ПО

Злоумышленники предлагают установить приложение WhatsApp* Gold, которое якобы восстанавливает полную функциональность.

Фото: Общественная палата РФ

В России злоумышленники используют мессенджер WhatsApp для распространения шпионского ПО. Под видом "восстановления полной функциональности" они предлагают установить приложение WhatsApp Gold. Однако на самом деле это вредоносная программа, которая собирает личные данные пользователей.

Чем это опасно:
- Утечка персональных данных и учетных записей.
- Возможность доступа злоумышленников к аккаунтам на портале Госуслуг.

Частичные ограничения работы WhatsApp* в России, о которых Роскомнадзор сообщал в октябре, способствуют распространению угроз. Будьте осторожны: не переходите по подозрительным ссылкам и не устанавливайте непроверенные приложения.

Заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов подчеркнул:
"Опасность для пользователей состоит в том, что, доверяясь предложению об установлении новой версии, которая якобы полностью вернет возможность пользоваться мессенджером, люди по незнанию установят на свои устройства шпионское ПО, которое будет иметь доступ ко всем действиям человека в цифровой среде и сможет наносить ему серьезный ущерб. Разработчики этого мессенджера долгие годы создавали такую архитектуру своего продукта, при которой любая ответственность за связанные с мессенджером проблемы перекладывалась на пользователя".
* Материнская компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.
