14:40, 27 декабря 2025 года "Почта России" сообщила о режиме работы в праздники в Орловской области Отделения будут закрыты 31 декабря, 1, 2 и 7 января.



Фото: архив

В новогодние праздники почтовые отделения Орловской области будут работать по измененному графику. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



31 декабря, 1, 2 и 7 января станут выходными днями для большинства отделений Почты России в регионе. В эти дни почтальоны не будут разносить письма и периодику. 30 декабря и 6 января большинство почтовых отделений закончат работу на час раньше.

- Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Соцфонда России. В новом году пенсии и соцвыплаты начнут доставлять уже с 3 января с учетом графика работы почтовых отделений, - рассказали в пресс-службе областного правительства.





Сергей Мерцалов





