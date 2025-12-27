Орловские Деды Морозы прошли инструктаж по пожарной безопасности
Сотрудники МЧС напомнили им ключевые правила.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Орловские Деды Морозы прошли инструктаж по пожарной безопасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.
Им напомнили:
- о правилах использования электрических гирлянд и елочных украшений;
- о действиях при пожаре;
- о способах эвакуации из помещений с большим количеством людей;
- об использовании первичных средств пожаротушения.
- Сотрудники МЧС России надеются, что инструктаж поможет Дедам Морозам не только дарить радость детям, но и быть примером безопасного поведения, - сообщили в ведомстве.