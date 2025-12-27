Главная » Новости



10:00, 27 декабря 2025 года Орловские Деды Морозы прошли инструктаж по пожарной безопасности Сотрудники МЧС напомнили им ключевые правила.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские Деды Морозы прошли инструктаж по пожарной безопасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.



Им напомнили:



- о правилах использования электрических гирлянд и елочных украшений;

- о действиях при пожаре;

- о способах эвакуации из помещений с большим количеством людей;

- об использовании первичных средств пожаротушения. - Сотрудники МЧС России надеются, что инструктаж поможет Дедам Морозам не только дарить радость детям, но и быть примером безопасного поведения, - сообщили в ведомстве.





Сергей Мерцалов





