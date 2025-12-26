Главная » Новости



19:30, 26 декабря 2025 года В последние выходные года на Орловщине ожидается снег Он будет идти в воскресенье.



Фото: Анастасия Мельникова

На Орловщину пришла настоящая зима. Снежный покров установился благодаря снегопаду, начавшемуся минувшей ночью. Пока коммунальщики расчищают улицы от его последствий, синоптики прогнозируют новые осадки.



По сообщению Росгидрометцентра, в субботу в Орловской области будет пасмурно, преимущественно без осадков. В дневное время столбики термометров покажут -1 градус, к ночи похолодает до -3 градусов и пойдет снег.



Днем в воскресенье температура будет держаться на отметке -3 градуса. Ожидаются осадки в виде снега. Атмосферное давление низкое – 724 мм.рт.ст. Ночью столбики термометров опустятся до -7.





Анастасия Мельникова





