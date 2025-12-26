Главная » Новости



19:00, 26 декабря 2025 года В Орле бывшего полицейского осудили за мошенничество Его приговорили к принудительным работам.



Фото: архив

В Орле бывшего начальника отдела следственного управления УМВД осудили за мошенничество. Он обещал людям помочь за деньги повлиять на результаты расследований и проверок, а также успешно сдать экзамены на права. Однако сделать этого не мог.



По данным СУ СК России по Орловской области, с июня 2023 по март 2024 года к нему обратились пять человек. Они передали подсудимому 100 тысяч рублей за решение своих проблем.



Суд признал экс-полицейского виновным по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил его к четырем годам принудительных работ. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Орловской области.





Сергей Мерцалов





