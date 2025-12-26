Главная » Новости



16:30, 26 декабря 2025 года В Орле прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек В шествии приняли участие 120 пар.







В Орле прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. 120 пар приняли участие в праздничном шествии, которое стартовало от площадки перед МФЦ и проследовало по улице Ленина до центральной площади города.



После того, как орловцы сфотографировались и пообщались со сказочными волшебниками, Деды Морозы и Снегурочки отправились поздравлять юных орловцев в рамках благотворительной акции "Елка желаний".





Татьяна Тимохина





