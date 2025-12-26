Главная » Новости



14:00, 26 декабря 2025 года В Орле уточнили правила выплат пострадавшим от падений обломков БПЛА Их расширили.







В Орле уточнили правила выплат пострадавшим от падений обломков БПЛА. Так, например, в первой редакции средства предполагались на одно транспортное средство, которое пострадало. Теперь, если в семье две машины получили повреждения, то за оба авто предусмотрено материальное возмещение.



Объяснили и формулировку "Утрата транспортного средства" - это если стоимость работ превышает его рыночную стоимость. Документов нужно будет собрать больше. Понадобится и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя. Исключены из постановления слова зарегистрированные и проживающие на территории города Орла. Значит, компенсацию могут получить все владельцы автомобилей, которые пострадали в результате налета.





Анна Вайсергисер





