8:18, 27 декабря 2025 года В Орловской области упали цены на сахар Также подешевели макароны и крупы.



Фото: Ольга Супонева

В ноябре на Орловщине снизились цены на ряд товаров. Дешевле стали макароны и крупы, второй месяц подряд падает ценник на сахар. Это связано с высоким запасом сладкого продукта в стране и хорошим урожаем свеклы, сообщают "Телеграммы из Орла".



- Макароны и крупы стали дешевле. В частности, благодаря хорошему урожаю пшеницы в стране снизились цены на вермишель, - уточнили в тг-канале.



Вместе с тем есть ряд продовольственных и непродовольственных товаров, цены на которые поползли вверх. Чуть больше стали стоить огурцы, сладкий перец. Также придется раскошелиться на парфюмерию и косметику.





Юлия Сабельникова






