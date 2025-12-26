пятница 26.12.2025 15:36:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
12:50, 26 декабря 2025 года

Более 40 единиц техники чистят улицы Орла от снега

Свыше 150 человек убирают его вручную.

Фото: Анастасия Мельникова

Минувшим вечером на Орел обрушился снегопад, который накрыл улицы города снежным покровом. И уже с раннего утра коммунальщики приступили к его уборке.

- 40 единиц спецтехники чистят орловские улицы от снега. Это КДМы, погрузчики, тракторы, грейдер. Еще свыше 150 человек убирают снег вручную, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

В пресс-службе Спецавтобазы сообщили, что к 3:00 часам утра, было израсходовано 457 тонн пескосоляной смеси для обеспечения надлежащего состояния улично-дорожной сети города. Этот объем реагентов поможет предотвратить образования гололеда и обеспечит безопасное передвижение пешеходов и транспортных средств.

Также орловцам напомнили, что припаркованные вдоль тротуаров автомобили могут затруднять процесс уборки города. В связи с чем, водителей просят освобождать парковочные места в период проведения соответствующих работ.

По прогнозам синоптиков, ожидается, что снег местами будет идти сегодня, а также в воскресенье.


Анастасия Мельникова
