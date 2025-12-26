Главная » Новости



15:00, 26 декабря 2025 года На Орловщине в пятый раз высадился "Новогодний десант" Дед Мороз-альпинист подарил детям, встречающим 2026-й в НКМЦ имени Круглой, чудо.







В этом году традиции исполнилось 5 лет. Идея родилась в ковид, когда нельзя было зайти в палаты, и осталась, чтобы дарить незабываемые эмоции. Как это было – смотрите в нашем сюжете.





Ольга Прилепская





