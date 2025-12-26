|
|пятница 26.12.2025 15:36:22
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
15:00, 26 декабря 2025 года
На Орловщине в пятый раз высадился "Новогодний десант"Дед Мороз-альпинист подарил детям, встречающим 2026-й в НКМЦ имени Круглой, чудо.
Дед Мороз-альпинист подарил детям, встречающим 2026-й в НКМЦ имени Круглой, чудо. Свой праздничный визит он совершил в составе настоящего "десанта", спустившись по фасаду с мешком подарков.
В этом году традиции исполнилось 5 лет. Идея родилась в ковид, когда нельзя было зайти в палаты, и осталась, чтобы дарить незабываемые эмоции. Как это было – смотрите в нашем сюжете.
Ольга Прилепская
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.